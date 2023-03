A Verrone, fine settimana all’insegna del karate, FOTO

Sabato 11 e domenica 12, la palestra di Verrone è stata ricoperta da tatami e animata da giovani karateka, desiderosi di sfidarsi e di imparare dai più grandi.

Sabato, infatti, l’allenamento a porte aperte con i migliori atleti della regione, tra i quali campioni vincitori di medaglie nelle competizioni europee e mondiali, ha attirato numerosi curiosi e appassionati.

Domenica 1 , inoltre, il nostro Comune ha ospitato il GPGK (gran premio giovani karateka). L’iniziativa ha visto sfidarsi bambini dai 4 ai 12 anni che si sono cimentati in percorsi e prove di abilità tecnica inerenti al karate. L'evento, organizzato dalla federazione Fijlkam Piemonte in collaborazione con il Comune di Verrone, la consulta giovanile e la società Ippon 2 karate, ha avuto inizio nella mattinata di domenica e ha riempito, per l’intera giornata, la palestra di giovani atleti, allenatori e accompagnatori.

Un fiore all’occhiello per il Comune - che ha organizzato la giornata con il contributo della Consulta Giovanile – e che rappresenta una tappa importane, come commenta Giordana Ceccato, vicesindaco e assessore allo sport: «Siamo onorati di aver potuto ospitare un evento sportivo di tale importanza che ha permesso di portare a Verrone atleti da tutto il Piemonte, nell’ottica di condivisione di ideali sportivi ed educativi che la federazione Fijlkam Piemonte promuove».

L’iniziativa era inserita nelle proposte di “Terre della Lana” per Biella città europea dello sport, il sodalizio che unisce 29 comuni del biellese che si fanno promotori dell’importanza dello sport accessibile a tutti. «Un veicolo importante per incoraggiare l’educazione e uno stile di vita sano», commenta Ceccato. «La promozione degli impianti sportivi del Biellese è un conseguente valore aggiunto che sostiene e incentiva lo sviluppo del territorio e il benessere dei cittadini».