Vecchio ospedale a Biella, Gentile: "Situazione allarmante". Corradino: "C'è l'interesse serio di un privato"

"La Regione è al lavoro per darlo in comodato d'uso al Comune di Biella, ma al momento non ne vedo una possibilità di utilizzo che possa essere utile alla popolazione. Credo di più nell'interesse di un privato che ha già fatto più sopralluoghi nell'edificio anche con la stessa Asl". La situazione di degrado del vecchio ospedale in viale Caraccio a Biella è tornata sui banchi del consiglio comunale oggi martedì 14 marzo iniziato alle 15 con le interrogazioni. Questa è infatti la risposta del sindaco di Biella Claudio Corradino a un'interrogazione a questo proposito a firma di Biella al Centro, Lista Civica Biellese, Le Persone al Centro presentata da Dino Gentile. Lo stesso sindaco ha spiegato anche come le forze dell'ordine abbiamo rafforzato i controlli nella zona.

"La situazione è allarmante - ha esordito il consigliere Gentile - . Sono anche arrivate due giovani star dei social dalla Lombardia a esplorare l'edificio (leggi qui L'ospedale di Biella tra le esplorazioni ad alta tensione) che è apparso ancora maggiormente in degrado rispetto agli ultimi sopralluoghi. Il problema esiste, lo scenario oggi in quella zona è inquietante, è una bomba ecologica. Quando io ero sindaco avevamo fatto un concorso di idee al quale avevano partecipato 28 studi degni di nota. L'Asl ha sbarrato nuovamente gli ingressi ma si sa che lo stabile è talmente ampio che sbarrarli tutti è praticamente impossibile. Sono convinto che debba essere la politica a fare il primo passo, a stabilire che cosa deve nascere in quel luogo, a dare l'indirizzo, non aspettare le proposte di un privato".