Consiglio Comunale Biella, è bagarre tra Robazza ed Olivero

E' in corso in queste ore, in Consiglio Comunale a Biella, la discussione sull'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

Circa un paio di ore fa è stata bagarre in aula durante l'intervento del consigliere di minoranza Paolo Robazza, il quale, introducendo le critiche ai quattro anni di Giunta Corradino, è partito elencando tutti gli episodi per cui il primo cittadino è finito sulla stampa nazionale con le sue gaffe.

“Corradino – ha detto Robazza – aveva promesso archistar per ristrutturare Biella. Di Archi ne abbiamo visti pochi, mentre Star il Sindaco lo è stato tutte le volte in cui è finito alla ribalta, come quando si è autodefinito “un cretino” sulla stampa nazionale per la vicenda della mancata cittadinanza a Liliana Segre”.

“Ti devi vergognare” ha replicato furibondo l'Assessore Marzio Olivero.

Il Consiglio è ancora in corso ora, alle 22.28.

Seguiranno aggiornamenti