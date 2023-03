30 mila euro dal Comune di Biella alle chiese del Villaggio Lamarmora, San Nicola e alla Sinagoga

E' stata votata all'unanimità la delibera oggi 14 marzo in consiglio comunale a Biella che riguarda il cofinanziamento del Comune a interventi che riguardano gli edifici di culto.

Nel dettaglio, Palazzo Oropa darà 30 mila euro per lavori che interesseranno la chiesa del Villaggio Lamarmora, la chiesa di San Nicola in Riva e la Sinagoga.

Nella chiesa del Villaggio sarà realizzato un ascensore per eliminare le barriere architettoniche e permettere a tutti di accedere facilmente al salone sotto all'edificio. In Riva il progetto riguarda invece la messa in sicurezza della chiesa, mentre alla Sinagoga sarà realizzato un impianto sanitario di emergenza.

A presentare la delibera è stato l'assessore al Bilancio Silvio Tosi: "Il Covid aveva bloccato tutto. L'anno passato lo stanziamento era di 20 mila euro ma non ci sono state domande, quest'anno siamo contenti di poter migliorare la qualità degli edifici cittadini".

"Siamo molto soddisfatti - ha commentato il capo gruppo della Lega Alessio Ercoli - perchè ogni euro speso in questo modo sarà un euro per il bene dei cittadini, a beneficio di tutti i biellesi".