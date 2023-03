Rosazza, la Pro Loco presenta gli eventi 2023

Sabato 4 marzo il direttivo di Pro Loco Rosazza ha incontrato l'amministrazione comunale per la presentazione ufficiale del programma estivo 2023.

“Un programma corposo e con alcune novità di spicco, come il Concerto di musica classica al Castello di Rosazza in occasione del primo anniversario della consegna della Bandiera dei Borghi più Belli d'Italia – si legge nel post della Pro Loco - Altra novità importante sarà la presenza degli allievi, futuri chef, della Scuola Alberghiera di Mosso alla tradizionale Risottata di Maggio. Ci saranno anche ben due Concorsi a Premi: Balconi e Giardini Fioriti e Disegna Rosazza per il Calendario 2024, quest'ultimo dedicato ai bambini. Ai bambini sarà dedicato anche il Mercatino del gioco usato. In pentola ci saranno anche 4 incontri con la tradizionale Polenta Concia, la Festa degli Ex Giovani e il Concerto Rock al Parco. Oltre alla collaborazione alle manifestazioni organizzate dall'amministrazione comunale. Per Pro Loco sarà un 2023 impegnativo, ma Rosazza lo merita”. In allegato il programma completo degli eventi.