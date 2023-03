Scopri i vantaggi dei Micro Futures Eurex

Quali sono i vantaggi dei Micro Futures Eurex?

I futures sono contratti standardizzati negoziati in borsa che consentono agli investitori di acquistare o vendere un'attività sottostante in una data futura a un prezzo prestabilito. I futures sono utilizzati come strumenti di copertura o speculazione su una vasta gamma di attività sottostanti, tra cui materie prime, valute, azioni e obbligazioni.

Le caratteristiche dei futures

I futures sono molto simili ai contratti a termine (forward), ma si differenziano da questi ultimi per il fatto che i futures vengono negoziati in borsa e sono standardizzati in termini di prezzo, quantità e data di scadenza. Ciò significa che gli investitori possono acquistare o vendere contratti futures senza la necessità di trovare una controparte ad hoc e senza dover negoziare ogni dettaglio del contratto. Passiamo ora ad analizzare Eurex, parlando quindi del mondo degli investimenti in Germania con particolare attenzione alla quotazione future dax.

Cos’è Eurex

Eurex è una delle principali borse di futures e opzioni al mondo, con sede a Francoforte, in Germania. Eurex è stata fondata nel 1998 come una joint venture tra la Deutsche Börse e la SIX Swiss Exchange ed è diventata rapidamente un punto di riferimento per il trading di derivati in Europa.

Eurex offre una vasta gamma di prodotti finanziari, tra cui futures e opzioni su indici azionari, valute, tassi di interesse e materie prime. La borsa offre anche servizi di compensazione e liquidazione per i suoi prodotti, che aiutano a ridurre il rischio di controparte e migliorare la stabilità del mercato.

Cosa sono i micro futures di Eurex

Uno dei prodotti più recenti offerti da Eurex sono i Micro Futures, contratti futures su indici azionari che consentono agli investitori di negoziare importi più piccoli rispetto ai contratti standard. I Micro Futures sono progettati per rendere il trading di futures più accessibile a un pubblico più ampio di investitori, inclusi i trader al dettaglio che possono non avere le risorse necessarie per negoziare contratti standard.

I vantaggi dei micro futures di Eurex

I Micro Futures di Eurex offrono numerosi vantaggi rispetto ai contratti standard. Innanzitutto, i Micro Futures richiedono meno margine iniziale, il che significa che gli investitori possono negoziare con importi più piccoli e mantenere una maggiore flessibilità nella loro strategia di trading. Inoltre, i Micro Futures hanno una maggiore flessibilità in termini di scadenza, consentendo agli investitori di scegliere tra diverse date di scadenza mensili. Offrono anche un'alta liquidità e un elevato volume di scambi, grazie alla grande base di clienti della borsa e alla sua solida infrastruttura di trading: ciò significa che gli investitori possono negoziare i Micro Futures in modo rapido ed efficiente, senza dover affrontare problemi di liquidità o slippage. Infine, i Micro Futures sono uno strumento utile per la gestione del rischio, consentendo agli investitori di coprire le loro posizioni sui mercati azionari in modo efficiente e a un prezzo accessibile. Questo è particolarmente importante per i trader al dettaglio, che spesso non hanno l'accesso a strumenti di gestione del rischio avanzati utilizzati dai grandi investitori istituzionali. I Micro Futures di Eurex , dunque, rappresentano una soluzione interessante per gli investitori che desiderano negoziare i futures su indici azionari in modo efficiente e conveniente. Le caratteristiche di flessibilità, liquidità e accessibilità li rendono una scelta popolare per i trader di tutti i livelli, consentendo loro di sfruttare le opportunità di guadagno sui mercati finanziari, gestire il rischio e costruire un portafoglio finanziario diversificato e solido.