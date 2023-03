Stare a Guardare, l’arte del teleriscaldamento

Tutto è partito dalla collocazione e dall’utilizzo della centrale di teleriscaldamento di Ecotermica Servizi all’interno di Città Studi Biella. Un bene per il territorio e per la comunità che la ospita. Com eminimizzare l’impatto visivo dell’infrastruttura fisica, valorizzando al tempo stesso la sua presenza?Come valorizzare, attraverso un progetto artistico, lo scambio tra azienda e territorio? E infine, come rendere il serbatoio di ETS un contenitore non solo di energia termica ma anche di valori ed interazioni umane?

Ci ha pensato Maurizio Cassano, AD di Ecotermica, coinvolgendo Cittadellarte – FondazionePistoletto: “Quando connettiamo le persone, in Ecotermica pensiamo sia alla qualità della loro vita,sia al miglioramento della qualità dell’aria, producendo in modo efficiente l’energia e riducendo laCO2 emessa; ma abbiamo anche l’obiettivo di essere parte dello sviluppo dell’area in cui operiamo,creando occasioni di integrazione in termini di conoscenza e di cultura – spiega Maurizio Cassano,AD Ecotermica Servizi. “Un serbatoio di accumulo termico può quindi diventare il punto finale di unpercorso di vera interconnessione tra mondi diversi che, oltre ad essere serviti dalla centrale, laguardano ogni giorno nella sua essenza fisica. Lo stesso serbatoio di accumulo termico può cosìdiventare la risultante di un flusso di idee, sensazioni, pensieri, immagini: uno strumento per restituire al territorio la sintesi di uno scambio che non è solo più di tipo termico, ma che è anche e soprattutto di tipo ideale.”

La scelta della direzione artistica operata da Cittadellarte è ricaduta sull’artista piacentina ClaudiaLosi, la cui ricerca si focalizza sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente che lo circonda e sulle relazioni tral’individuo e la collettività. L’installazione è nata infatti dall’elaborazione di materiale iconografico,testi e immagini raccolti in un lungo processo di relazioni e scambi che l’artista, nei suoi numerosiperiodi di residenza a Cittadellarte, ha costruito con persone e comunità che gravitano attorno alluogo: lavoratori di Città Studi, lettori della Biblioteca di città studi, operatori e ospiti della CasaCircondariale, insegnanti e studenti degli istituti scolastici, abitanti e altri fruitori dell’area. Questatrama di relazioni è avvenuta attraverso i Libri Viaggianti, una selezione di libri che l’artista ha sceltocome oggetti e veicoli per attivare la comunicazione e lo scambio tra individui e comunità diverse, eche ora sono ospitati come testimonianza nella Biblioteca di Città Studi.

Come lei stessa racconta, “L’idea alla base della mia proposta è stata quella di interpellare di losguardo del pubblico, più o meno cosciente di esserlo, attraverso una trasformazione formale edestetica di un oggetto d’uso con una sua forte connotazione paesaggistica. Siamo partiti, insieme algruppo curatoriale del progetto, coinvolgendo attivamente la Biblioteca di Città Studi e sviluppandoinsieme un’azione semplice ma efficace intitolata Libri Viaggianti. I tredici libri che ho scelto sonodiventati dei dispositivi di relazione. Ciascun libro è passato tra mani diverse: i frequentatori dellabiblioteca, gli ospiti della Casa Circondariale, gli operatori di Città Studi e della FondazionePistoletto, gli amici che hanno accolto l’invito.”

“Uno non ha sempre bisogno che un comportamento virtuoso e orientato al bene comune gli vengaimposto” dichiara Paolo Naldini, direttore di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. “Non èindispensabile che ce lo dica il Parlamento o il Governo che cosa fare. Maurizio Cassano èdimostrazione di questo semplice, ma rivoluzionario assunto. E su questo si costruiscono, con gliartisti e le comunità di co-creazione, realtà che possono contribuire a cambiare il nostro modo divedere il mondo.”

Il primo lettore coinvolto (a sua insaputa) nel progetto è stato un poeta: Luca Foscale. I suoi versihanno saputo valicare le mura del penitenziario sito a due passi dalla biblioteca. Oggi Luca è libero,non solo di comporre versi. Uno dei libri che Luca aveva preso in prestito aveva sottolineature e note.Era Cosmo di Michel Onfray. È stato il punto di partenza del progetto. Libri Viaggianti ha cosìcoinvolto una piccola comunità che per mesi si è passata, di mano in mano, tredici libri, dalla narrativa,alla poesia fino alla saggistica. Ogni persona coinvolta ha lasciato sulle pagine una sua tracciaindelebile, consegnando una parte di sé al lettore successivo.

Dal materiale iconografico raccolto e rielaborato dai libri viaggianti sono state estrapolate, oltre chedelle frasi di testo, delle immagini riprodotte a strappo manuale in fogli di carta. Queste sagomeirregolari (un’upupa disegnata da un bimbo, vari animali, montagne piante, tessuti, decori), sono staterielaborate e trasposte in sagome metalliche, smaltate con tinte morbide e opache e infine messe adimora sulla superficie curva del serbatoio della centrale di teleriscaldamento. Una narrazionecircolare la cui scrittura, composta di parole e figure, diventa il condensato di questi passaggi.Come il serbatoio, per sua funzione, accumula e scambia calore ed energia così, idealmente, leimmagini e le parole che ne abitano la superficie provengono da una serie di scambi, di relazioniattivate tra le persone coinvolte.“

Città Studi Biella ha accolto con piacere il progetto dell’artista Claudia Losi nato dall’invito diEcotermica Servizi S.p.A., attraverso la mediazione e la curatela di Cittadellarte-FondazionePistoletto, - sostiene Pier Ettore Pellerey, Presidente Città Studi Biella - poiché ne ha colto in manierasubitanea la sua capacità di mettere in relazione diverse realtà e persone che abitano e frequentanoCittà Studi Biella. Siamo un polo di cultura industriale che si prefigura come struttura integrata ingrado di rispondere alle esigenze del territorio in merito alla formazione, alla ricerca e alla diffusionedella innovazione tecnologica, ma che ha saputo anche investire risorse in progetti nei quali la culturae la creatività sono messe al centro di un discorso più ampio, volto a valorizzare il nostro territorio ecreare nuove opportunità per i giovani.”

I Libri Viaggianti sono stati donati da Ecotermica Servizi alla Biblioteca di Città Studi, in un appositofondo dedicato al progetto. Per tutti i volumi sono state realizzate delle copertine speciali in tessutidi recupero dalle socie dell’associazione Trame biellesi che ha sede nel campus.Come testimonianza di tutto il processo è stata stampata una pubblicazione che contiene riproduzionidi alcune pagine dei libri viaggianti, immagini e testi di accompagnamento, così da lasciare tangibiletraccia di quanto ha preceduto l’installazione finale.

La collaborazione tra Ecotermica Servizi e Cittadellarte – Fondazione Pistoletto si innestasull’esperienza trentennale della “scuola di arte per cambiare il mondo” avviata da Pistoletto a Biellanegli anni ‘90. Una generazione di artisti socialmente impegnati si è formata in queste “aule”, ossianegli spazi del complesso di archeologia industriale lungo il torrente Cervo che attraversa da nord asud il Biellese, quanto nei luoghi del territorio come gli spazi dove ha operato Claudia Losi e poiaziende, ospedali, piazze, pareti di fabbriche ed edifici come l’Unione degli Industriali Biellesi, campie risaie, montagne e corsi d’acqua vivificate dall’azione rigeneratrice degli artisti, allievi e docenti dellaUniversità delle Idee, o UNIDEE come si chiama il programma di residenze di ricerca e produzione el’Accademia di Belle Arti con i suoi corsi di diploma.“

Impresa ed arte non sono mai mondi antitetici – ci ricorda Maurizio Cassano - entrambe hanno comeobiettivo il bene delle persone, sia esso economico o culturale. Entrambe vogliono lasciare unatestimonianza positiva del loro passaggio sul territorio. Con ET4Art, Ecotermica crede fortemente inquesta simbiosi di ideali e, ponendo costantemente l’uomo al centro delle sue scelte, vuole porsicome obiettivo la crescita sostenibile della comunità in cui opera.”

STARE A GUARDARE è un invito a considerare il paesaggio come un ecosistema di relazioni, incontrie narrazioni che si intrecciano nella continua costruzione collettiva dei valori e dei codici sociali.