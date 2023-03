Ferisce gravemente il capotreno con un pugno, 22enne denunciato

Scende dal treno e, senza alcun motivo apparente motivo, colpisce con un pugno al volto il capotreno, provocandogli lesioni gravi. A distanza di alcune settimane, la Sezione di Novara della Polizia Ferroviaria ha denunciato in stato di libertà un 22enne considerandolo responsabile del reato di lesioni personali e violenza a Pubblico Ufficiale.

I fatti risalgono al mese di gennaio, ed hanno avuto come scenario la stazione di Gozzano, in provincia di Novara, lungo la linea Novara – Domodossola. Il personale della Polfer è riuscito ad identificare il giovane attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nello scalo di Gozzano e in quello di Novara.

Il 22enne, già noto, è stato identificato e successivamente riconosciuto dalla vittima quale suo aggressore. L’uomo è stato rintracciato qualche giorno dopo, nei pressi della stazione. Si trova attualmente in libertà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.