Traffico in tilt sul ponte della Tangenziale per un incidente, ci sono dei feriti (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Traffico in tilt sul ponte della Tangenziale per un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, 14 marzo. A rimanere coinvolte tre auto per cause ancora da accertare.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai malcapitati: stando alle prime informazioni raccolte, sarebbero 4 i feriti. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e gli agenti di Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.