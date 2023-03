Si inclina il cestello gru sul quale lavorano a Quaregna Cerreto. Operai portati in salvo dai Vigili del Fuoco, FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 12,30 di oggi martedì 14 marzo a Quaregna Cerreto per trarre in salvo due operai al lavoro.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che le due persone stessero effettuando dei lavori per conto di una ditta in via Pratobello all'altezza del tetto, quando il cestello gru sul quale si trovavano si è inclinato pericolosamente.

Fortunatamente a scongiurare il peggio è stato l'arrivo dei Vigili del Fuoco chiamati dalle persone all'interno dell'azienda, che li hanno riportati a terra.