Incidente sul ponte della Tangenziale: macchine imbottigliate nel traffico, lunghe code in via Milano

Macchine imbottigliate nel traffico, lunghe code in tutti i punti di accesso alla città di Biella venendo da Cossato. Ma non solo: viabilità interrotta anche nei comuni di Candelo e Vigliano Biellese e nella stessa via Milano si procede a passo d'uomo. Questa, al momento, è la situazione che si registra nelle principale arterie della provincia.

Sono numerose, infatti, le segnalazioni e le foto condivise sui social dai cittadini biellesi, bloccati per strada a causa del rocambolesco incidente stradale avvenuto sul ponte della Tangenziale. In tanti hanno espresso sui social la loro insoddisfazione.