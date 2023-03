Graglia, si reca al lavoro a piedi ma viene aggredito da un cane: ferito un 58enne

Mattinata da dimenticare per il dipendente di un'azienda aggredito da un cane. È successo nel comune di Graglia: stando alle prime ricostruzioni, l'uomo, un biellese di 58 anni, stava percorrendo a piedi la strada in direzione del luogo di lavoro quando, all'improvviso, un quattrozampe proveniente da una cascina vicina l'ha assalito e morso al polpaccio sinistro.

Riuscito a scappare, si è rifugiato in ditta ed è stato soccorso dai colleghi. In seguito, si è recato in Pronto Soccorso per le medicazioni del caso. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.