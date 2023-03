Dolore per la morte di Franco Pavero, una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

Ha destato commozione la notizia della scomparsa di Franco Pavero all'età di 90 anni. Dopo una prima esperienza in banca e per qualche anno presso il Lanificio Trabaldo Adolfo di Pray Biellese, Franco Pavero, insieme all’inseparabile socio Adriano Foglia, è stato un vero pioniere del settore del vending fondando Sellmat, una delle prime Gestioni di Distributori automatici di bevande e alimenti. Durante la loro carriera imprenditoriale hanno poi diversificato gli investimenti, ma il cuore e l’impegno sono sempre rimasti nel settore: oggi Sellmat è parte di un gruppo di società di gestione partecipate dalle famiglie dei fondatori, che opera su gran parte del territorio nazionale e che impiega oltre mille e duecento persone.

Era una persona dinamica e schietta, ma allo stesso tempo riservata che non amava la ribalta e che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla famiglia, al tempo libero con gli amici. Era amante delle camminate in montagna in passato e poi del gioco del golf, che lo ha appassionato molto nella seconda parte della sua vita e nel cui ambiente ha stretto molti legami. “Ci ha trasmesso valori importanti, come l’impegno e la dedizione al lavoro, ma anche lo spirito di unità familiare” dicono i figli. Affezionatissimo e orgoglioso dei suoi nipoti, che lo ricordano come un nonno che ha lasciato loro un importante esempio di vita.