Da due giorni non riusciva a scendere da un tetto: Vigili del Fuoco salvano un micino a Biella, foto Mattia Baù

Hanno tentato in tutti i modi di fare scendere il gattino, ma da là in cima al tetto, dove era arrivato, non riusciva più a scendere. E alla fine i Vigili del Fuoco sono riusciti nell'impresa.

Finalmente questa mattina i Vigili del Fuoco servendosi dell'autoscala, sono riusciti a recuperare un gattino che da due giorni non scendeva dal tetto della casa del vicino in centro a Biella, nei pressi di via Ivrea. E ora, finalmente la bestiola si trova tra le braccia dei proprietari.