Intervento dei Vigili del Fuoco in via Garibaldi, a Pralungo, per un balcone pericolante. L'allarme è stato lanciato da un residente nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo.

Sul posto, oltre alle squadre per la messa in sicurezza, anche le forze dell'ordine e i tecnici preposti, giunti proprio per valutare la situazione. Molto probabilmente verrà istituito il senso unico alternato per un tratto di strada.