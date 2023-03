Auto precipita in un burrone al Pratetto di Tavigliano, elisoccorso recupera persona a bordo

Sarà da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 14 marzo, a Tavigliano. Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto sarebbe precipitata in un burrone in località Pratetto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme a due elicotteri che hanno provveduto a recuperare la persona a bordo del mezzo per il trasporto in ospedale a Novara. Si tratterebbe di un uomo di circa 92 anni, residente in Valle Cervo. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute ma avrebbe riportato ferite da codice rosso.