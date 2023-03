Mani e cuore di donne a Su Nuraghe per la “Giornata Internazionale della Donna”

Celebrata a Biella sabato 4 marzo, in anticipo sulla data canonica, l’edizione 2023, che si ispira alle attività dei movimenti dei lavoratori agli inizi del XX secolo, la “Giornata Internazionale della Donna” è stata caratterizzata dall’offerta delle tradizionali mimose, arricchite da piccoli gioielli di aguglieria realizzati dalle “Donne del Filet” di “Su Nuraghe”: spille da appuntare al bavero, distribuite anche ai maschi presenti.

Non solo, mani di donna anche per la grande torta preparata dalla pasticceria Bertinetti-chalet giardini di Biella, realizzata da Anna Bertinetti. Mani e cuore di donne armonizzati dalla voce di Paola Matera, medico dell’Ospedale degli Infermi di Biella che dona musica nel curare i suoi pazienti. Con lei, il musicista Giovanni Baresi per una serata all’insegna dell’uguaglianza e del rispetto. Degna conclusione “su ballu tundu”, “il ballo tondo”, in cerchio: tutti uguali uomini e donne, nei passi cadenzati delle musiche tradizionali della terra di Sardegna.