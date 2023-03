Biella, successo di pubblico per la passeggiata con il Macchie alla scoperta della vecchia galleria della tramvia FOTO

Un successo di partecipanti la passeggiata escursionistica Una Galleria di Luci organizzata dalla Proloco Biella e Valle Oropa grazie all’idea ed alla collaborazione della guida escursionistica Marco Macchieraldo nella vecchia galleria della tramvia di Biella. Sono stati quasi 300 i partecipanti nei tre orari, ed è’ stata un'esperienza unica e suggestiva, con la galleria illuminata da bellissime candele.

La passeggiata iniziata dalle Cave del Favaro percorrendo il vecchio sentiero in cui passava il trenino fino alla galleria in cui ci si rende conto dell'atmosfera particolare che si respira: il buio è totale, interrotto solo dalle fiammelle delle candele che fanno luce sulla strada. Durata circa un’ora in diversi punti ci si trova di fronte ad una vista spettacolare sulla città di Biella e sulle montagne circostanti. Qui si può godere di un momento di relax, ammirando il panorama e assaporando l'emozione della passeggiata appena conclusa.

Per Christian Clarizio è stata “una passeggiata escursionistica nella vecchia galleria della tramvia di Biella illuminata con le candele è un'esperienza indimenticabile che consiglio a tutti gli amanti della natura, della storia e dell'avventura. La magia del buio, la bellezza della luce delle candele e la suggestione del passato fanno di questo percorso un'esperienza unica e imperdibile. Ringrazio Marco per la splendida idea e son certo che lo ripeteremo per i tanti che non hanno potuto partecipare”.

Parole di elogio anche per Marco Macchieraldo “Grazie a tutti grazie a Proloco per aver creduto in questo luogo , ho potuto constatare che #ilbelbiellese esiste , piace e stupisce tutti. Un particolare ringraziamento per il lavoro fatto nel tempo alla associazione Ferrovia Biella Oropa per aver conservato nel tempo una storia unica". Vista la richiesta si sta programmando una ripetizione per sabato 1 aprile.