Biella, stasera via a “Narrar Fiabe”

Parte questa sera, martedì 14 marzo, alle 20:45 presso la sede de "La Fiaba- Associazione per la Pedagogia Steineriana APS" (in via Mazzini 31/A a Biella) “Narrar Fiabe”, il laboratorio primaverile in cui l’associazione offre agli adulti un approccio alle fiabe come antidoto all'eccesso di tecnologia virtuale a cui oggi sono sottoposti i bambini.

I partecipanti ai tre incontri (prossimi appuntamenti 21 e 28 marzo alla stessa ora) i lavoreranno sulla fiaba "Rosaspina" dei Fratelli Grimm.

Per informazioni e prenotazioni occorre contattare Ornella (3339258939).