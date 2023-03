Matilde Milan, migliore studentessa di inglese in Italia, ricevuta in consiglio comunale a Biella

Matilde Milan, allieva della classe quinta del Bona turismo, si è classificata come la migliore studentessa di inglese al contest internazionale Best in English, nel dettaglio, prima in Italia e 267 nel mondo su 22.800 studenti. E nel pomeriggio di oggi è stata ricevuta in consiglio comunale a Biella.

Il progetto Best in English è seguito dai prof. Enea Grosso e Andrea Boario. Matilde ha sempre amato questa lingua e la scuola l’ha coinvolta in diversi progetti internazionali. Non ultimo la scorsa estate il progetto DEP in Nuova Zelanda legato alle nuove metodologie didattiche innovative con un occhio di riguardo ai diritti della natura e all’ambiente, elementi chiave dell’Agenda 2030 e della scuola del futuro.

"Vi ringrazio ancora una volta per questo riconoscimento", queste le parole della studentessa in consiglio comunale.