Ex funicolare del Piazzo, ancora disagi

Una cabina all'ex funicolare del Piazzo funziona e l'altra no. Ancora disagi al collegamento tra Biella Piano e Biella Piazzo nella mattina di oggi martedì 14 marzo.

La segnalazione è di un nostro lettore che non è la prima volta che si trova di fronte alle sbarre per salire al borgo dove risiede.

"Forse non è la mia settimana fortunata perchè è la terza volta in pochi giorni che mi capita di trovare una cabina ferma. Ho comunque scoperto che quando una è ferma non arriva da sola ma devi chiamarla".