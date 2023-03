Parcheggio a pagamento all'ospedale di Ponderano, prosegue la raccolta firme per dire "no"

Il Comitato Cittadini Biellesi va avanti per la sua strada e prosegue nel suo intento: bloccare l'iter che porti al pagamento del parcheggio dell'ospedale con una raccolta firme.

Sabato 11 marzo davanti allo stesso ospedale le persone che hanno firmato sono oltre 200. Ma ancora non bastano. Il Comitato Cittadini Biellesi ha fissato una nuova data per proseguire nel suo intento, e l'appuntamento è giovedì 16 marzo 2023 dalle ore 17 alle ore 20 in via Lamarmora (di fronte all'Esselunga).

Intanto dall'11 aprile al 1 luglio sono previsti il restringimento della carreggiata ed istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, secondo esigenza, per la realizzazione del "Varco B" nel parcheggio nel territorio del Comune di Ponderano; l'istituzione del divieto di sosta e di fermata su uno o entrambi i sensi di marcia della carreggiata, in prossimità e corrispondenza dell'area interessata ai lavori, secondo esigenza, nonchè la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via Don Onorato Tamagno, nell'area interessata ai lavori.

Per quanto riguarda Biella, è invece istituita la sospensione della circolazione veicolare in via Alberetti (area in Biella), dall’ultimo ingresso posto a sud dell’area di sosta (escluso) a strada Ara dalle ore 00.00 del 27.03.2023 alle 24.00 del 04.04.2023 – mq cantiere 20,00.