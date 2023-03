Ener.bit, tre serate per cittadini che vogliono risparmiare sull'energia con le C.E.R.

Grande interesse per le Comunità Energetiche Rinnovabili, in un momento in cui il risparmio energetico è un argomento essenziale per tutti. Ener.bit, società pubblica, che si occupa di Energia, Pubblica Illuminazione ed Educazione Ambientale, ha programmato le prime tre serate in collaborazione con i comuni di Casapinta, Occhieppo Inferiore e Valdengo, in cui sarà possibile rispondere ad alcune domande importanti in questo momento di transizione energetica, tra le quali:

-è possibile produrre localmente energia?

-è possibile ridurre i costi delle bollette?

-è possibile diventare produttore o consumatore ottenendo benefici economici e ambientali?

" Per noi è una missione - dichiara il Presidente di Ener.bit, Paolo Maggia - abbiamo iniziato ad occuparci di C.E,R. dal 2021, momento in cui non se ne occupava ancora nessuno perché lontani da emergenze energetiche. Fortunatamente abbiamo capito che l'argomento sarebbe diventato di primaria importanza e, da allora, abbiamo sviluppato collaborazioni che oggi, ad un passo dal varo europeo, ci portano ad aver maturato una esperienza molto importante".

I cittadini sono invitati alle serate, in cui interverranno gli Amministratori locali, il Presidente di Ener.bit Paolo Maggia, il Direttore di Ener.bit Alberto Prospero, e Sergio Olivero Energy Center del Politecnico di Torino, che spiegheranno cosa sono le Comunità Energetiche territoriali e come si possono sviluppare nel comune con le adesioni dei cittadini. Per informazioni, contattare il comune ospitante o Ener.bit Tel. 015 405852 o 3357319091