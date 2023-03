Chiorino: "Siamo consapevoli delle difficoltà di donne e giovani di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro"

Egregio Direttore,

In merito alla lettera pubblicata dalla Vs testata (leggi Siamo sicuri che sia un mondo che pensa alle donne?), siamo consapevoli delle significative difficoltà che donne e giovani riscontrano nel cercare di inserirsi o reinserirsi nel mercato del lavoro: comprendiamo, dunque, il malessere che ne deriva, soprattutto per chi deve fare i conti con impellenti necessità economiche e familiari.

A questo proposito, cogliamo l’occasione di informare tutti coloro che sono alla ricerca di occupazione, attraverso il Piano attuativo regionale del Programma nazionale GOL – Garanzia Occupabilità dei lavoratori, che la Regione Piemonte, insieme ad Agenzia Piemonte Lavoro, offre percorsi personalizzati finalizzati all’occupazione e al reinserimento lavorativo, a seconda delle esigenze specifiche delle persone. La porta di accesso al Programma sono i Centri per l'impiego, dove operatori specializzati individuano le azioni più efficaci per riavvicinarsi al mondo del lavoro.

Invitiamo la scrivente a rivolgersi al Centro per l'Impiego di Biella per avere tutte le informazioni necessarie riguardanti questo Programma e altri servizi e misure che il sistema regionale mette a disposizione.