Valdilana, lavori agli impianti con stop dell'energia elettrica: ecco quali zone interessate

“Enel Distribuzione comunica che, al fine di effettuare lavori sugli impianti, l'energia elettrica verrà interrotta in alcune zone del Comune di Valdilana come specificato negli avvisi in allegato, in particolare: frazioni Barbero, Zoccolo, Pratrivero, Ponzone e Belvedere”. Lo scrive l'amministrazione comunale sui propri canali social.

E aggiunge: “Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori”.