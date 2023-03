Tra Bielmonte e il green del Golf Club Cavaglià, lo sport è protagonista al VSG Cup FOTO

Due giornate primaverili hanno incorniciato le gare biellesi della prima edizione della VSG Cup, il campionato a squadre che unisce la passione per la vela, sci e golf. Protagonisti nel weekend sono state le nevi di Bielmonte e i green del Golf Club Cavaglià.

All’Oasi Zegna sabato si è disputato uno Slalom Gigante su due manches che ha visto al via una quarantina di partecipanti e un’apripista d’eccezione come il campione svizzero Marc Rochat reduce dai Mondiali di Courchevel. Miglior tempo assoluto lo ha realizzato Giuliano Kevil (1’05”65), mentre nelle varie categorie si sono imposti Matthis Monticone, Filippo Barbera, Benjamen Chambriard, Elena Benigni, Matilde Finardi, Anna Sisto e Davide Marcello.Molto partecipata la Groupe Rossignol Golf Cup (18 buche Stableford – 3 categorie) disputata domenica al Gc Cavaglià con in campo oltre 70 giocatori. I migliori sono stati Alberto Schellino (1° lordo con 35 punti) e i vincitori di categoria Paolo Maza (1° netto in prima con 37), Fabio Angelo Fontana (1° in seconda con 39) e Maria Josè Delfino (1a in terza con 39). Tra i combinatisti dei due giorni successo di Piero Cantele (che andrà nell’albo d’oro della Ski Golf Cup) con un totale di 70 punti (4° nello sci mentre nel golf ha realizzato lo score di 37) seguito dal nipote Tommaso Cantele con 67.

Tra i premiati nel golf in prima categoria Daniele Tonso (2° netto con 37) e Gianni Massaglia (3° netto con 36), in seconda categoria Alessandro Giancola (2° con 38) e Massimo Guidetti (3° con 38) e in terza categoria Monica Casalino (2a con 38) e Piero Cantele (3° con 37). Ai non tesserati Figc è stata riservata una gara di putting green su 9 buche vinta da Alberto Bigolin con 22. Numerosi i premi ad estrazione nelle due giornate. La più fortunata è stata Monica Ramella che si è aggiudicata un paio di sci Dynastar con attacchi. Al tavolo della premiazione, con il Presidente Paolo Schellino, sono intervenuti Piero Cantele e Paolo Cattaneo di Evolution Project tra gli organizzatori dell’evento.

La VSG Cup non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di promozione dello sport e del turismo interregionale coinvolgendo appassionati ed amatori e 3 regioni (Liguria, Piemonte e Trentino) alla scoperta di diverse città e regioni d’Italia. Ogni disciplina sportiva è regolata dalle norme previste dalle rispettive federazioni. Il campionato, a squadre da 5 a 12 membri, prevede la premiazione finale dei migliori team a livello di punteggio globale sulle 3 discipline, ma anche la premiazione individuale per le singole competizioni, in ciascuna categoria. Sono, inoltre, previsti premi ad estrazione per tutti i partecipanti.Prossimo evento sarà la seconda ed ultima veleggiata che si terrà il 13 maggio a Genova, con tre gare “a bastone”.Gli organizzatori sono Marina Porto Antico, Oasi Zegna, Golf Club Cavaglià, Evolution Project e Sailing Evolution Project. Main Sponsors: Rossignol Pro-Shop e Banks Sails.