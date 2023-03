Successo per Botalla Teamvolley, secco 3-0 con Leinì

Vittoria netta e tutt’altro che scontata per il Botalla TeamVolley, che si conferma tra le “big” del campionato regionale di Serie D. A Lessona, le bianco-blu regolano per 3-0 le torinesi di Leinì, rimanendo a -3 dalla vetta del campionato e rosicchiando qualche punto dal secondo posto, distante due lunghezze. La crescita delle giovani lessonesi è sempre più notevole. Inizio di gara molto buono per il Botalla, che non concede troppo a un Leinì che comunque non molla. Più volte il TeamVolley si porta in vantaggio e più volte viene ripreso; dalla metà del set le ragazze di coach Cavallone si trovano anche ad inseguire fino al 24 pari.

Classica roulette negli ultimi punti della frazione, che comunque si chiude 28-26 a vantaggio delle bianco-blu. Il secondo set è invece giocato molto bene in tutti i fondamentali, specialmente in attacco, fondamentale in cui il TeamVolley registra 11 punti su 27 attacchi. Lorenzon e compagne non concedono più punti diretti in battuta, altro dato che porta alla chiusura molto rapida del set, con un eloquente 25-14. Copione diverso nel terzo parziale, un set mai in controllo delle lessonesi e sempre all'inseguimento. Il Botalla perde di precisione sia al servizio che in attacco e questo lo porta a regalare un po' troppo margine agli avversari, che costringono le padrone di casa a faticare per rimettere davanti la testa fino al 21 pari. Da questo momento il TeamVolley ritrova, per il tempo necessario, la lucidità che lo ha sempre aiutato nei momenti di confusione e che permette di ipotecare sul 25-21 la frazione.

«Tutto secondo i piani, anche se la gara è stata approcciata male e giocata peggio – ammette coach Alex Cavallone -. Sapevamo che il cambio di timone di Leinì avrebbe dato una scossa alla classifica ed eravamo pronti a soffrire anche questa volta. Non sono pienamente soddisfatto della gara, giocata troppo “piano” a livello di ritmo. Questo ci ha portato ad essere molto imprecisi nelle situazioni a cui ormai siamo abituati. Registriamo più errori al servizio dei punti fatti, mai successo in una gara casalinga. Un dato molto positivo invece arriva dalla nostra ricezione: in tutta la gara abbiamo subito solamente due punti diretti. Ora ci aspetta la trasferta di Ivrea contro il Canavese Volley, in questo momento ultima della classifica con un solo set vinto. Non andiamo di certo a passeggiare, ma useremo questa e la prossima settimana per prepararci alla gara di ritorno con CalTon, attualmente a +2 da noi».

TABELLINO – SERIE D Girone D – 17esima giornata

BOTALLA TEAMVOLLEY – CARGO BROKER LEINì 3-0 (28-26/25-14/25-21)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Lorenzon 15, Biasin C. 4, Nanì 7, Damo ne, Vodopi 1, Gilardi 1, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 7, Scoleri 10, Vioglio 1, Gariazzo ne, Nicolo ne, Zignone (L). Coach Alex Cavallone, assistente Marco Allorto.

RISULTATI DEL SETTORE GIOVANILE

Under12 (6x6) Lessona, sabato 11 marzo

CONAD TEAMVOLLEY – Valsesia Team Volley 2-1 (14-25/25-17/25-20)