Rally & Co, esordio convincente per Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato

Esordio convincente nella prima prova di campionato italiano cross country per i portacolori della scuderia Rally & Co composto da Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato. Alla 13° edizione della Artugna race in quel di Pordenone giungono infatti in 12° posizione assoluta cogliendo la terza piazza in classe TH a bordo della nuovissima suzuki jimny appena allestita. A tal proposito Alberto ha commentato: “Essere presenti al via di questa gara è stata una vera avventura terminata nel migliore dei modi”. Gazzetta e Pizzato proseguiranno nel campionato cross country partecipando ad altre 4 gare saltando solo l'appuntamento ellenico in Grecia.