La SPB Esso Maxemy rimane salda al terzo posto, Chieri sconfitta 3 a 0

Grande vittoria per la SPB Esso Maxemy, che riesce a battere in tre set la quarta in classifica. Chieri non ha avuto alcuna possibilità, con i ragazzi di coach Bonaccorso che si sono imposti fin dall’inizio in maniera inequivocabile.

Il palleggiatore Thomas Spinello commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo disputato un’ottima partita. Volevamo portare a casa i tre punti per distanziare Chieri in classifica e ci siamo riusciti in tre set! Abbiamo consolidato il terzo posto e cercheremo di vincere tutte le partite che rimangono nella speranza di un passo falso di chi ci precede.”

Mancano sette giornate alla fine del campionato e i punti di distacco da Mondovì, che è in seconda posizione, sono cinque. Si tratta di un obiettivo difficile ma non impossibile per i giovani biellesi, che dovranno anche sfidare i primi in classifica a Montanaro.

SPB Esso Maxemy - Polisport Chieri 3-0

Parziali: 25-13; 28-26; 25-16.

Tabellino: Badini 0, Bottigella 12, Mazzoli 14, Pelle 11, Pozzi 3, Rege 7, Spinello 6. Libero: Pelosini, Ressia. N.E.: Castelli, Dellapina, Maio, Vicario.