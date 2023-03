Giovanili SPB, SPB Lanificio di Sordevolo qualificata alla fase regionale

Un altro concentramento per la Under 12 SPB Conad, che riesce a racimolare qualche punto importantissimo ai fini della classifica. Nel prossimo e ultimo concentramento si decideranno le squadre che andranno a giocare la final 6 territoriale. In Under 15 bellissimo risultato per la SPB Lanificio di Sordevolo, che è riuscita ad arrivare seconda nel campionato territoriale, qualificandosi per la fase regionale.

A breve usciranno i gironi e si sapranno le avversarie dei giovanissimi biellesi. Grande vittoria anche per la SPB Monteleone Trasporti in Under 17, contro i rivali della Pavic Romagnano; un 3 a 2 combattutissimo che porta ai biellesi l’ingresso da testa di serie alle final 4 di domenica, al Palasarselli di Chiavazza e alla palestra Rivetti a Biella.

U12

Volley Altiora - SPB Conad 2-1 (15-9; 10-15; 15-6)

Pool Pavic Bianca - SPB Conad 2-1 (15-7; 15-12; 15-7)

U15

SPB Lanificio di Sordevolo - Pallavolo Domodossola 3-0

Parziali: 25-15; 25-22; 25-23.

Pallavolo Novi - SPB Lanificio di Sordevolo 3-0

Parziali: 25-13; 25-12; 25-14.

U17

SPB Monteleone Trasporti - Pavic Romagnano 3-2

Parziali: 25-18; 21-25; 18-25; 27-25; 15-10.