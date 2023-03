Ginnastica Artistica Femminile, ancora un podio per Sveva Botto

Ancora un podio per Sveva Botto a Torino nella seconda prova della gara individuale Gold, Allieve 1. L’unica atleta in pedana a rappresentare Ginnastica Biella, ha svolto una buona gara nonostante qualche sbavatura dovuta soprattutto alla sua poca esperienza.

L’allenatrice, Irina Sitnikova, attende il risultato della terza e ultima prova in programma il 23 aprile, per avere certezza della partecipazione della giovane atleta alla fase nazionale del campionato. La Società intanto ringrazia Sveva per l’ottima prova.