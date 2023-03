Biella Jazz Club, Hurricane Trio incontra Chris Collins

Domani, martedì 14 marzo prosegue la abituale programmazione del Biella Jazz Club. Alle 21,30 sul palco di Palazzo Ferrero il contrabbassista Roberto Mattei con “Hurricane Trio” e come special guest il saxofonista americano Chris Collins.

Roberto Mattei musicista a tutto tondo con pluriennale e consolidata carriera classica oltre che jazzistica propone con l’”Hurricane Trio” completato da Lorenzo Blardone al pianoforte e Massimiliano Salina alla batteria, sue composizioni originali.

Questa formazione nata ad inizio 2019 con l’obiettivo di sperimentare e perfezionare il linguaggio improvvisativo moderno attraverso assidua e fruttuosa frequentazione, ha già realizzato e pubblicato con la TRJ Records nel 2021 il CD “Let’s Go A head”.

Per l’occasione al Trio si erano aggiunti quattro fiati dando luogo al “Roberto Mattei Hurricane Septet”, promuovendo quindi anche nei concerti live successivi composizioni firmate dal contrabbassista negli ultimi 15 anni ed arrangiate sempre dallo stesso per settetto. Le nuove composizioni attualmente proposte invece, oltre a rispecchiare concezioni più contemporanee e di ampio respiro internazionale, sono state scritte per una formazione più snella come il quartetto al fine di svincolare maggiormente i musicisti dalla lettura degli arrangiamenti a beneficio dello sviluppo improvvisativo e dell’interplay.

Infatti in questa sua nuova stagione, al Trio si unisce il sassofonista statunitense “Chris Collins” il quale ha aderito con entusiasmo al progetto sia dal punto di vista dell’approccio musicale maturato che da quello più propriamente artistico ed espressivo. Lo spessore di Chris, unitamente alla grande affinità ed allivello musicale che caratterizza i componenti della band, hanno permesso di ottenere sorprendentemente il sound del quartetto sin dalle prime prove. Il progetto, oltre a prevedere la realizzazione del tour primaverile, si concretizzerà con la registrazione del nuovo CD “Turning Point”.

I concerti del Biella Jazz Club proseguono giovedì 16 marzo con la cantante milanese Annamaria Musajo con il suo progetto di musica Argentina e Manouche.

Gli eventi del Biella Jazz Club sono finanziati con i contributi di Fondazione CRB, Fondazione CRT e Città di Biella "Assessorato alla Cultura"

Chris Collins Bio. Saxofonista jazz - o meglio polistrumentista jazz - (SAX, CLARINETTO,FLAUTO), CHRIS COLLINS si è esibito come leader di diverse situazioni musicali e come solista ospite durante numerosi tour in Giappone, Sud Africa, Europa e Nord America. Nel 2007 COLLINS ha eseguito suoi brani originali in concerto in 7 nazioni di 4continenti. Durante la sua carriera e sino ad oggi ha collaborato o collabora con artisti quali the Phil Collins Big Band, Doc Severenson, Mel Torme, Michael Fienstien, Rob McConnel, Lou Rawls e con la Detroit Symphony Orchestra. Menzionando i piu' importanti, ha suonato a festival jazz internazionali quali: Cork Ireland, Montreux-Switzerland, Pori, Nice, North Sea, and Glasgow.

Il suo ultimo Cd “Jazz From The Shamrock Shore” (Harriett Jazz/ASCAP) è incentrato su composizioni che combinano artisticamente le voci strumentali, il vocabolario e repertorio del folk tradizionale Irlandese con il Jazz USA. Oltre a sue incisioni “commerciali” o su musiche da film quali la pluridecorata colonna sonora "The Big Night" della Paramount Pictures, i soli e le composizioni di Chris sono disponibili su numerosi CD tra i quali: "Urban Solitude" - Chris Collins Quartet (Harriett Jazz), "A Hot Night In Paris" - The Phil Collins Big Band (Atlantic), “A Time To Mourn, A Time To Dance”(Harriett Jazz/ ASCAP) e "Watching For Watchung Plaza" - The John Cooper Quintet.

L'artista Collins ed i suoi lavori hanno inoltre ricevuto ampie riconoscenze e recensioni da: Billboard Magazine, Down beat Magazine, Detroit Jazz Magazine, The Chicago Tribune, The Detroit news, The Hennesey Jazz Competition e the International Association of Jazz Educators. Chris è direttore dei corsi / studi Jazz alla Wayne State University di Detroit -Michigan – USA presso la quale occupa la cattedra di saxofono come “Associate Professor”.