Fotoclub Biela, Matteo Grandi presenta il mondo dei droni

Le Macchine del Futuro - Fotografiamo coi droni, una serata fotografica a cura di Matteo Grandi, in programma alle 21 di mercoledì 15 marzo 2023 al Fotoclub Biella di via Monte Mucrone 3, a Biella. La tecnologia del mondo dei droni desta molta attenzione e pone tante domande.

Nel corso della serata Matteo Grandi porterà lo spettatore nel mondo delle macchine volanti. Racconterà come è arrivato a fare esperienza fotografica coi droni e di come la sua passione si sia poi trasformata in attività lavorativa di successo e soddisfazione. Spiegherà i passi necessari per avvicinarsi a tale attività, di come sia necessario sostenere un esame per ottenere un patentino specifico utile a poter effettuare particolari attività senza dimenticare le diverse tipologie di droni, le differenze tecniche ed i loro utilizzi più disparati. Attraverso la proiezione di fotografie e filmati descriverà come si padroneggiano. Assieme a lui, che è riuscito a trasformare la sua passione e bravura in un lavoro, si volerà con le immagini in movimento.