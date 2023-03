Certificazione ambientale per eventi sportivi e culturali, al via percorso di accompagnamento con Camera di Commercio

Un percorso di accompagnamento gratuito finalizzato ad ottenere la certificazione ambientale ISO 20121: è l’opportunità offerta dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte grazie al progetto AMALAKE - IV avviso, di cui l’Ente è capofila di parte italiana. L’iniziativa si rivolge a imprese, associazioni e fondazioni con sede nelle province di Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola e Varese che organizzino eventi culturali o sportivi di portata internazionale, realizzati per almeno tre edizioni nel territorio di progetto e di cui sia previsto lo svolgimento di un’ulteriore edizione tra giugno e novembre 2023.

«Il progetto rappresenta il naturale completamento di AMALAKE, finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera, grazie al quale sono stati certificati cinque eventi dell’area del Lago Maggiore» spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. «L’obiettivo di questa nuova azione è quello di estendere l’esperienza già maturata ad ulteriori due eventi, preferibilmente nelle province di Biella e Vercelli, stimolando così nell’intera area dell’Alto Piemonte una vera e propria offerta di servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati dai mercati internazionali, che possa fungere da volano per una crescita qualitativa del nostro comparto turistico».

Oltre alla certificazione degli eventi, il progetto prevede infatti la realizzazione di incontri di aggiornamento e formazione destinati a potenziali utilizzatori locali di servizi e prodotti green, tra cui imprese turistiche e fornitrici di servizi, per favorire una maggiore attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Le candidature per la certificazione degli eventi dovranno essere inviate via PEC all’indirizzo promozione@pec.pno.camcom.it entro venerdì 24 marzo 2023 utilizzando la modulistica disponibile, unitamente al bando, sul sito www.pno.camcom.it.

Maggiori informazioni sul progetto possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it).