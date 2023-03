Dal Nord Ovest - Auto in fiamme in piazza Pastura

Un auto nella notte ha preso fuoco nel comune di Verbania, nella piazza della località Pastura. Sul posto una squadra del Comando di Verbania che è riuscita a confinare il rogo ed evitare che si propagasse alle altre auto in sosta nel parcheggio.

L'auto alimentata a benzina è andata completamente distrutta, mentre un'altra auto ha subito danni ad un fiancata come conseguenza dell'irraggiamento termico. Sul posto anche la questura di Verbania e la polizia stradale. Le cause dell'incendio sono in fase di valutazione.