A Venaria preso a calci e pugni consigliere comunale della Lega

Una brutta vicenda della quale adesso si stanno occupando i carabinieri. Se la caverà con 45 giorni di prognosi Marco Palmieri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Venaria, che l'altra sera è stato aggredito in via d'Annunzio, a due passi dal centro storico.

Un uomo, al momento sconosciuto, dopo averlo affrontato lo ha preso a calci e pugni in strada. Palmieri, poi medicato al San Giovanni Bosco, ha riportato la frattura dell'orbita sinistra e del setto nasale.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Venaria. Dai primi riscontri sembrerebbe che l'aggressione, scaturita dopo un diverbio, non abbia alcun legame con l'attività politica del consigliere comunale.