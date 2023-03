Parcheggia l'auto a Viverone ma al ritorno dal ristorante è scomparsa: ritrovata a Settimo Torinese

Parcheggia l'auto a Viverone e trascorre la domenica in un ristorante del luogo. Al suo ritorno non la ritrova più. Qualcuno ha pensato bene di portarla via e lasciarla nel comune di Settimo Torinese.

La strana vicenda è avvenuta ieri, 12 marzo. Dopo esser stati allertati, i Carabinieri hanno raggiunto il proprietario per raccogliere la sua testimonianza; in seguito, è stato attivato il sistema di localizzazione in uso al veicolo.

Dopo qualche minuto, il segnale ha indicato un'area di sosta del Torinese. Una volta raggiunto, il mezzo è stato riconsegnato al possidente.