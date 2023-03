Biella, auto ribaltata vicino alla rotonda di via Carso: una donna estratta dalle lamiere (foto di M. Baù per newsbiella.it)

Traffico rallentato nel centro di Biella per un'auto ribaltata in prossimità della rotonda tra via Carso e via Piave. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale. Al momento la strada è chiusa alla viabilità.

Una donna, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sembrano gravi le sue condizioni di salute. Sul posto anche gli uomini della Questura.