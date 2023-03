Biella, assolto Corradino: “Il fatto non sussiste” - Foto archivio newsbiella.it

Giornata da incorniciare per Claudio Corradino.

Mentre su Biella calano le prime ombre della sera, arriva il giudizio tanto atteso sull’utilizzo delle automobili del Comune di Biella, Cossato e della Protezione Civile, ed è nel merito una vittoria per il sindaco di Biella. Assolto perché il fatto non sussiste. Un verdetto che apre nuovi scenari per le amministrative del prossimo anno e che di fatto incorona Corradino quale alfiere del centrodestra, rafforzandone immagine e autorità.

Così il primo cittadino ha commentato ai taccuini di Newsbiella.it: "Sono molto contento, finisce una storia con una sofferenza personale durata quattro anni, sapevo che mi ero comportato bene, è stata dimostrata la liceità dei miei comportamenti. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia: questo risultato spiega anche il mio comportamento ed anche il mio modo di agire e di andare sul posto a vedere quello che accade".