Auto giù per la riva in alta Valle Cervo: auto distrutta, donna ferita FOTO

Auto giù per la riva in alta Valle Cervo: auto distrutta, donna ferita

Incidente autonomo tra le frazioni Sassaia e Piaro, nel comune di Campiglia Cervo. Stando alle prime informazioni raccolte, un'auto è finita giù per una riva lungo la Provinciale per Bielmonte. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento.

Sul posto, oltre agli agenti di Polizia, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino che hanno provveduto ad estrarre la conducente, una donna di 75 anni, e affidarla alle cure del 118. In seguito, è stata caricata a bordo dell'elisoccorso per il trasporto all'ospedale di Novara. Non sono note al momento le sue condizioni di salute.