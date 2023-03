Leo Club Biella organizza corso di autodifesa per le donne

Per rendere omaggio alla Donna e sensibilizzare la comunità sul tema della violenza di genere, nel mese a Lei dedicato, il Leo Club Biella ha deciso di organizzare un corso introduttivo di autodifesa, a cui potranno partecipare le donne di tutte l’età. L’evento, patrocinato dal Comune di Biella, si svolgerà sabato 18 marzo, a partire dalle 15, presso il Palazzetto del Sport di Biella (via P. Pajetta 49).

Il corso, della durata di circa 2 ore, sarà tenuto dagli istruttori della Federazione internazionale Krav Maga (IKMF) e dall’Associazione “La Fortezza” di Federico Fogliano. Alle partecipanti saranno forniti i rudimenti sulle tecniche di difesa personale più efficaci e sarà possibile sperimentare quanto appreso in una vera e propria simulazione di aggressione, a cui parteciperanno anche i giovani volontari del Leo Club nella veste di pseudo-aggressori.

L’evento si ripropone l’obiettivo di fare in modo che le partecipanti possano apprendere la capacità di affrontare situazioni di pericolo nella modalità più adeguata possibile, oltre a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. Per poter partecipare è richiesta una libera donazione. Il ricavato sarà destinato ad enti che prestano aiuto a donne vittime di violenza.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi è possibile contattare telefonicamente il Presidente Marta Barbirato al numero 346 3131451. La prenotazione non è obbligatoria, ma preferibile.