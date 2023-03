Aperitivo e pranzo in rosa a Zimone con gli Alpini

Anche quest'anno a Zimone, nell'intera giornata di domenica 12 marzo, è stata organizzata la Festa della Donna; le organizzatrici di quest'anno sono state Patrizia Rizzo e Gabriella Givone.

Il programma è stato molto semplice ma comunque una giornata ben riuscita. Alle 11 le donne si sono ritrovate in chiesa a Zimone per la Santa Messa. Al termine, il gruppo Alpini di Zimone ha offerto l'aperitivo sul sagrato della Chiesa. Alle 12:30 le donne si sono spostate per un pranzo in compagnia che ha visto la presenza di 45 donne (zimonesi e non).