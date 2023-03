Palazzina Atc in via Milano a Cossato, in arrivo 178 mila euro

Arrivano ulteriori nuove risorse per migliorare l’edilizia residenziale pubblica nel biellese. La giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale alla Casa, Chiara Caucino, ha deliberato di stanziare 178mila euro per interventi strategici sui balconi della palazzina Atc di via Milano 9, a Cossato.

«Si tratta di un azione molto importante - spiega l’assessore Caucino - in linea con la nostra politica che fin dal primo giorno abbiamo attuato riguardo all’edilizia residenziale pubblica: investire sugli alloggi per renderli innanzitutto agibili e assegnabili e, anche laddove lo siano, sempre più confortevoli e sicuri. Con questi quasi 200mila euro mettiamo in sicurezza i balconi e in futuro, sempre a Cossato, sono previsti ulteriori grossi investimenti che sono in via di definizione proprio in questi giorni».