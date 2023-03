Zubiena, operativa la pista notturna per l'elisoccorso FOTO

Da inizio mese il campo sportivo di Zubiena è classificato come pista di atterraggio notturno per l'elisoccorso.

L'area ha superato la prova di atterraggio dello scorso 3 marzo alla presenza del Dottor Roberto Colombo, Gestore delle Elisuperfici del 118 per la Regione Piemonte, come racconta il sindaco Davide Basso: “L'atterraggio è andato benissimo e la nostra pista, già autorizzata per quello diurno, è segnata come pista di atterraggio e soccorso notturno, e può servire anche come base di appoggio per atterraggi e ripartenze brevi indipendenti dal soccorso sul territorio”.

“Concludiamo – aggiunge il primo cittadino - un percorso iniziato qualche anno fa con il sopralluogo del 118, proseguito con i lavori per l'automatismo delle lampade e la fissazione delle reti, e che abbiamo dovuto rallentare per la pandemia”.