Mongrando ricorda le vittime delle Mafie

A Mongrando, lunedì 20 marzo, alle 10, presso i Giardinetti Angelo Vassallo (di fronte alle scuole medie) è organizzata una commemorazione aperta a tutti i cittadini e alla quale parteciperanno gli alunni della Scuola Secondaria.

“Ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, si celebra la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle Mafie – spiega il sindaco Antonio Filoni - L’iniziativa nasce dal dolore di una mamma che ha perso il figlio nella strage di Capaci. In questo giorno in tanti luoghi del nostro Paese ci si riunisce per un abbraccio sincero ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, non dimenticando le vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere”.