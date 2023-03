Adozioni Gattopoli Made in Biella odv per il biellese, VIDEO

Anche questa settimana possiamo darvi una bella notizia: Trottola è già a casa! Tutte le volontarie e i volontari di Gattopoli insieme alla nostra veterinaria Dott.ssa Francesca Maiuri ringraziano i due ragazzi che hanno adottato il nostro Trottola. Come sapete era qualche mese che il gatto di circa 10 anni era chiuso in un gabbione perché litigava con i suoi simili e non sembrava interessare a nessuno. Adesso, grazie a questa splendida coppia, il nostro bello ma impossibile potrà godersi tante carezze e sonnellini sul divano come giustamente merita un gatto della sua età.

Purtroppo quest’anno sono molti i gatti adulti a cui non riusciamo a trovare una famiglia e che saranno messi in ombra con l’arrivo dei cuccioli, per questo vi proponiamo i nostri dolcissimi adulti che non aspettano altro che due carezze e una cuccia calda.

RICCARDO

Vi parliamo nuovamente del nostro Riccardo, che tutto è tranne che cuor di Leone! Lui è l’ultimo rimasto del gruppo dei gatti di Valle San Nicolao e per fortuna tutti i suoi fratelli hanno trovato casa (inclusa la sua sorellina positiva alla Felv come lui che ora gioca con una bambina bravissima). Riccardo è un bellissimo tigrato rosso con il musetto bianco di circa due anni che ha molto amore da offrire. In questi mesi ha fatto dei passi da gigante e si è ambientato un pochino, riuscendo a giocare come un cucciolo nei momenti più tranquilli a Gattopoli. Ha un carattere molto tranquillo e dolce, e adora fare la piccola vedetta lombarda dall’alto del suo scaffale dove controlla tutti i visitatori di Gattopoli: chissà che qualcuno rimanga folgorato dalla sua dolcezza? Noi ci speriamo perché non è giusto che debba passare il resto della sua vita chiuso in una stanza solo perché ha la Felv. La speranza di una nuova sede con uno spazio esterno non si è ancora materializzata e per il nostro bel Riccardo cerchiamo un’adozione come gatto singolo o con altri gatti positivi alla Felv il prima possibile per dargli la qualità di vita che si merita.

Per aiutare i mici potete donare il vostro 5x1000 (codice fiscale 90071200027) a Gattopoli oppure fare una donazione: codice IBAN IT 64E 06085 44750 000001000717 intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.”

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì (16:30-18:00) su appuntamento (per prenotazioni: 328 85 87 460), mentre il sabato (15:00-18:00) si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.