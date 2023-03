PD Biella lancia l'allarme: “Povertà in aumento, emporio in difficoltà. Diamo una mano”

Riceviamo e pubblichiamo:

“L'aumento dei prezzi nei supermercati, della benzina e delle bollette ha generato in tutta Italia un aumento della povertà. Chi già prima era in difficoltà, ha visto in questi mesi un peggioramento della propria condizione. Biella purtroppo non è esente. Infatti è un aumento delle persone e delle famiglie che si recano all'emporio solidale in via Orfanotrofio 18. Il problema però è che risulta sempre più difficile fare fronte alle richieste. Questo perché quei pochi supermercati che donano gli invenduti hanno iniziato a produrre di meno per avere meno sprechi. Quello che non si comprende è perché molti supermercati piuttosto che avere sgravi fiscali e donare all'emporio, preferiscono buttare nella spazzatura cibo buono anche se non più vendibile.

Inoltre, se la manovra del governo dovesse andare a buon fine, abolendo o riducendo il reddito di cittadinanza la situazione potrebbe diventare pressoché insostenibile. Ricordiamo infatti che questo servizio non è statale ma è frutto della solidarietà e dell'impegno di cittadini e cittadine biellesi.

Il partito democratico biellese quindi, esorta tutti gli esercenti di far uso della legge Martina e quindi di donare i prodotti invenduti per riuscire a dare supporto a quelle famiglie che sempre di più fanno fatica ad arrivare a fine mese, lo stesso che il comune aumenti le risorse per fare fronte alle difficoltà sociali. Non si può stare fermi a guardare mentre le fragilità sono in aumento.

La disparità tra chi ha e chi non ha è sempre più ampia ed è quindi essenziale trovare nuove strategie, collaborare maggiormente tra tra pubblico e privato. Nei prossimi giorni, il Pd Biellese avvierà una campagna di raccolta alimentare per donare non solo scatolame ma anche prodotti freschi in particolare frutta e verdura. Allo stesso tempo, si esorta chi può, facendo leva sulla solidarietà biellese, per fare anche solo una piccola donazione all'emporio di Biella in Via Orfanotrofio 18”.