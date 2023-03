Chiavazza, i volontari vincenziani in aiuto di 120 famiglie

Riceviamo e pubblichiamo:

"Cos'è la San Vincenzo?

Molti pensano che sia una antica associazione caritativa di matrice religiosa, ed in effetti è così, nata nel 1600 su iniziativa di San Vincenzo De Paoli, per assistere i poveri di quel tempo, e poi proseguita nei secoli successivi fino ai nostri giorni. Attualmente l'attività è svolta principalmente dai GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO, presenti in quasi tutte le Parrocchie Biellesi.

Anche a Chiavazza ne esiste uno. I soci volontari prestano la loro opera nella sede di via delle Mollie 2, con la distribuzione nei giorni di lunedì e giovedì al pomeriggio dalle 14 alle 16 di generi alimentari e vestiario a oltre 120 famiglie.

Alla attività più prettamente dedicata al sostegno materiale si aggiungono varie iniziative rivolte all'aiuto economico diretto, all'assistenza per pratiche burocratiche o legali, all'ottenimento di contributi da parte di enti pubblici, alle visite a domicilio per chi è impossibilitato a muoversi. Non manca, per quanto possibile e tenuto conto delle diverse etnie e situazioni in essere, il sostegno morale e spirituale.

Determinante e indispensabile sono l'aiuto e il contributo dei chiavazzesi alle varie iniziative: la vendita benefica di patate tenutasi in settembre, la raccolta dei generi alimentari nelle quattro settimane di avvento in collaborazione con I 'Oratorio Parrocchiale, sempre presente in ogni occasione, e attualmente l'apertura al primo sabato del mese per la raccolta di prodotti alimentari a lunga scadenza.

Grazie a tutti coloro che vorranno continuare a sostenere le attività del Gruppo."