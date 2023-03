Pray, lavori a Valle Fredda per difesa sponsale sul Rio Scoldo: era stata danneggiata nell’alluvione 2020 (foto dalla pagina Facebook del comune di Pray)

A Pray, in località Valle Fredda, sono in corso lavori per la realizzazione di una difesa sponsale sul Rio Scoldo, danneggiata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2020.

A fare il punto il sindaco Gian Matteo Passuello: “L’intervento di messa in sicurezza è stato avviato dal Comune e finanziato grazie ad un contributo della Regione Piemonte per un' importo di 58mila euro. Il nuovo manufatto è realizzato con massi ciclopici di granito, accatastati a scogliera. Una volta terminato, verrà garantito l'accesso in sicurezza”.