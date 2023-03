“Su Nuraghe Calcio Biella” pareggia 4-4 con “#Escile Team”

Con il risultato di 4-4 si è conclusa la partita tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “#Escile Team”. L’incontro arbitrato da Silverio Iodice, si è disputato presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1.

In campo due formazioni che si sono confrontate fino all’ultimo minuto, in un alternarsi di risultati fino al pareggio finale, con la squadra dei “Quattro Mori” biellesi che ha subito l’espulsione del suo capitano. Stringendo le fila, i bravi e ben preparati atleti Antonello D’Eri e Federico Golzio hanno messo a segno 2 gol ciascuno, bilanciando così le 4 reti avversarie: 2 in capo a Martino Ilici, 1 a Alessio Bertoglio ed una ad Andrea Zuppetti.Dal loro 3° posto nella classifica provvisoria, condiviso con “Pizza Flash” e con tre partite rinviate e ancora da disputare, i ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore affronteranno la 15a giornata contro “le Riserve”.

Appuntamento lunedì 13 marzo alle ore 21:00 a Vigliano Biellese presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1. Con il campionato provinciale che volge a termine, la prossima settimana si presenta particolarmente impegnativa; in programma una seconda partita: mercoledì 15 marzo alle ore 21:00, sullo stesso campo di Vigliano Biellese, si disputerà l’incontro di recupero contro “San Giovanni Bosco Pro Riva”.